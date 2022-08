Essonne : l’ancien maire de Méréville, Louis Auroux, est mort

Maire de Méréville de 1995 à 2014, Louis Auroux est décédé cet été.

Homme de tempérament et de caractère, Louis Auroux ne laissait personne indifférent. Maire de Méréville durant trois mandats, il est décédé à Quimper (29) le dimanche 7 août dernier. Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 11 août dans cette même ville.

En 2014, alors que son troisième mandat arrivait à son terme, Louis Auroux s’était confié dans nos colonnes pour dresser le bilan de ses 19 années à la tête de la commune. A la question de savoir ce qui le rendait le plus fier durant ses trois mandats, il avait répondu « C’est le centre culturel. C’est mon bébé. Il s’agit avec le centre aéré pour les enfants, des deux grandes réalisations, des deux points forts que j’ai réalisés ».

L’édifice qui accueille désormais le centre culturel avait d’ailleurs été déterminant dans le parcours de Louis Auroux. Alors qu’un projet immobilier se formait sur ce bâtiment, il avait fait partie de ceux qui s’y étaient opposés en 1994. Cela l’avait propulsé à la tête de la mairie en 1995. Il avait également rendu hommage à ceux qui s’engagent pour leur commune.

« Je n’étais pas impliqué dans le monde associatif et j’ai découvert des gens qui se dévouent corps et âmes pour leur commune. Tout au long de ces années, j’ai tenu à les mettre en avant. J’ai beaucoup de reconnaissance pour ces personnes que j’ai rencontrées et sans lesquelles nous ne pourrions rien faire », avouait Louis Auroux.

Le 13 février 2016, dans une cérémonie qui avait eu lieu au centre culturel, Louis Auroux avait reçu la médaille de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite par Michel Berson, ancien président du Département.