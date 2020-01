Essonne : l’ancien maire d’Etréchy Lucien Sergent s’est éteint

L’ancien maire d’Etréchy s’est éteint dans son sommeil dans la nuit

du 8 au 9 janvier.

Sa dernière visite remontait à quelques mois seulement. Le 8 mai 2019, Lucien Sergent était présent pour la cérémonie commémorant la capitulation des Nazis face aux Alliés. Une date importante pour celui qui fut membre du Comité de Libération de la ville et qui avait relaté l’arrivée des libérateurs le 22 août 1944, descendant de Chauffour-lès-Etréchy et empruntant la rue du Gord avant de tourner dans la Grande rue en direction de Villeneuve-sur-Auvers.

Lucien Sergent savait conter ce jour historique pour la ville, la liesse populaire dans les rues et les premiers échanges amicaux entre des habitants qui sortaient du joug nazi et des libérateurs amicaux qui distribuaient chewing-gum, chocolat et cigarette sans compter. Surtout, Lucien Sergent avait retenu la leçon de cette sombre période de l’histoire européenne.

Toute sa vie, il s’est fait le défenseur de l’idée européenne et de l’amitié entre les peuples européens pour préserver la paix. « Alors que je n’étais qu’un lycéen, j’avais eu connaissance d’un extrait du livre d’Hitler « Mein Kampf », je devinais le sort qui allait être réservé aux juifs, aux tziganes, aux slaves de l’Europe de l’Est, Pologne, Russie… », se souvenait-il lors de la cérémonie de la Libération en 2014.

« Un grand honnête homme »

C’est cette horreur qui l’avait poussé à s’engager pour la paix. En janvier 1951 à Genève, il fut l’un des fondateurs du Conseil des communes et régions d’Europe. Avec les 49 autres maires fondateurs, il souligna deux objectifs : la construction d’une Europe unie et le développement de l’autonomie locale. Deux axes qu’il développa en tant que maire d’Etréchy de 1947 à 1977…

