Essonne : Lardy ne veut pas de déchets dans l’ancienne carrière

La ville de Lardy et sa maire Dominique Bougraud en tête, se mobilisent contre un projet de création d’une installation de stockage de déchets inertes dans une ancienne carrière situé sur le territoire communal au lieu-dit Champtier de Brisset.

« Nous avons pris récemment connaissance du dossier d’Eiffage qui souhaite déverser un total de 765 000 tonnes de terres contenant des déchets inertes dans une ancienne carrière », confirme, inquiète, Dominique Bougraud.

Si ce projet d’Eiffage est envisagé sur un terrain privé, la municipalité de Lardy entend bien faire entendre sa voix sur ce projet. Et le message est clair, pour la ville, c’est un non franc et massif !