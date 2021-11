Essonne : l’art de la rouille, une exposition jusqu’au 2 décembre au P’tit Cerny

L’artiste-peintre mêle la peinture acrylique avec l’oxydation de l’acier qu’il maîtrise à la perfection.

L’art de la rouille est une exposition qui présente les créations d’un artiste autodidacte et patient. Il travaille avec la rouille, cette réaction d’oxydation que l’on fuit. Olivier de Géa, lui, la cherche et la manipule à sa guise. Après plusieurs expériences, il arrive à rouiller de l’acier et des toiles à peindre. « J’aime les textures et les nuances d’ocre, c’est un art que j’exerce depuis peu de temps, peut-être que les couleurs et l’aspect évolueront avec le temps », confie l’artiste.

• Jusqu’au 2 décembre au café associatif Le P’tit Cerny au 1, rue de l’Egalité à Cerny. Horaires : mardi de 9h30 à 12h30, jeudi de 17h à 20h, vendredi de 9h30 à 12h30 et samedi de 9h30 à 12h30 et 17h-20h.