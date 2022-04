Essonne : l’artiste Delfine Ferré mêle l’art et la science à Milly-la-Forêt

Jusqu’au mardi 10 mai, l’artiste Delfine Ferré expose deux ans de création dans l’espace culturel du Moustier de Milly-la-Forêt.

« Delfine Ferré travaille de façon remarquable le papier à la mode d’une dentelle », souligne le maire de Milly-la-Forêt, Patrice Sainsard. L’enseignante en Arts plastiques et Histoire de l’art expose ses créations grand format en papier coupé minutieusement au cutter pour en faire de la dentelle, ses dessins à l’aquarelle, ses peintures à l’acrylique…

Dans ses derniers travaux, elle est partie de petites fleurs et d’herbes séchées dans son jardin pour créer des ombres portées florales à l’aide d’un rétroprojecteur. « J’ai pris des racines, des fleurs, du cellophane ou encore des morceaux de filet de pommes de terre pour faire une composition de petits riens, je me suis sentie comme ça durant le confinement », explique Delfine Ferré.

Mais son premier amour dans les arts plastiques, c’est le découpage. « Ma mère me disait : à deux ans, je t’ai mis des ciseaux dans les mains et tu ne les as jamais lâchés », confie-t-elle au micro de la plasticienne sonore Carole Jung. Les deux artistes ont enregistré ensemble un entretien d’une dizaine de minutes à découvrir dans l’exposition au niveau des chaises botaniques.

Les visiteurs sont invités à s’assoir sur ces chaises de jardin sur lesquelles elle a fait imprimer ses dessins pour prendre le temps d’écouter et de découvrir les pages du carnet de Marcelle Angot. « Il s’agit d’une étudiante en pharmacie à la Sorbonne en 1939. Elle a su faire des dessins de précision incroyables dans un carnet que j’ai trouvé chez un brocanteur, confie l’artiste dentellière. J’ai voulu continuer à faire vivre son carnet, je m’approprie ses dessins en ajoutant de la couleur, je complète ses premières esquisses. »

La plasticienne sera présente pour des démonstrations de découpage de dentelle en papier et certaines de ses créations prendront place en plein air dans le parc du Moustier dès mercredi si le soleil répond toujours présent.

• Arborescence de Delfine Ferré jusqu’au 10 mai à l’espace culturel du Moustier. Horaires : du ma. au dim. 10h-13h et 14h-17h. Gratuit. Entrée par l’office de tourisme au 47, rue Langlois à Milly-la-Forêt.