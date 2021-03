Essonne : l’association d’Anne Roumanoff aménage des salles de pause pour les soignants d’Etampes et Dourdan

Le mardi 23 mars, la présidente de la région Ile-de-France s’est rendue au centre hospitalier Sud-Essonne sur le site d’Etampes pour voir les aménagements mis en place par l’association « Solidarité avec les soignants ».

Pour les un an du mouvement « Solidarité avec les soignants », Anne Roumanoff, à l’origine de l’association, devait visiter l’hôpital public d’Etampes aux côtés de Valérie Pécresse ce mardi 23 mars. « Elle aurait aimé être parmi nous, elle pense beaucoup à vous, mais malheureusement, elle a été testée positive au covid », souligne la présidente de la région Ile-de-France. L’humoriste l’a d’ailleurs annoncé dans sa chronique pour la radio Europe 1 ce mercredi matin.

Valérie Pécresse s’est donc présentée en tant que porte-parole de l’association créée le 24 mars 2020 pour apporter un soutien matériel aux équipes engagées dans les centres hospitaliers : matériel de protection et équipements dans les salles de repos. La Région finance les aménagements initiés par « Solidarité avec les soignants ».

Aux côtés de son vice-président à la Région, Jean-Philippe Dugoin-Clément, du conseiller régional Gérard Hébert et des maires d’Etampes et Dourdan, Franck Marlin et Paolo De Carvalho, l’élue a visité trois des quinze salles de pauses aménagées dans le groupe hospitalier Sud-Essonne Etampes-Dourdan.

Un moment de pause pour ceux qui soignent

Le personnel du service Maternité d’Etampes a déjà pris ses marques dans son espace de détente. Des photographies de « l’époque d’avant » sont affichées sur l’un des murs. On y voit des visages souriants de personnes assises à table au restaurant. Des protections transparentes ont été placées sur la table pour permettre à l’équipe de manger ensemble en limitant les risques de contamination possibles.

L’association donne accès à des équipements de qualité

L’espace de repos des services Consultations et Vaccination anti-covid est cosy et lumineux grâce aux baies vitrées et à la décoration. Il est tout équipé avec machines à café, micro-ondes, bouilloire et un grille-pain. De l’autre côté de la salle, un sur-siège massant installé sur une des chaises. Dans une annexe, les deux services ont accès à deux réfrigérateurs. Dans la salle dédiée à l’équipe de Réanimation, un diffuseur d’huiles essentielles parfume la pièce aménagée avec un canapé confortable et une table design.

Des espaces conçus avec les soignants

« Ce qui a été livré, c’est ce qui avait été commandé par nos soignants, sourit Romain Bernard, responsable logistique. C’est une véritable bouffée d’air, on pense au bien-être de nos équipes sur le long terme. » Machines à café de marque, micro-ondes performants, fauteuil massant… « Tout ce qui est dans le catalogue de l’association a été choisi par Anne Roumanoff et son équipe de chineurs bénévoles, indique Valérie Pécresse. Elle prend soin de proposer des choses jolies, pas chères et solides. Elle met un point d’honneur à offrir de quoi faire du bon café ! »

Des équipements financés par l’Ile-de-France

Grâce à la mobilisation de l’association, la région Ile-de-France a financé 381 salles de pause dans les hôpitaux de la Petite et de la Grande couronne (données IDF mars 2021). « La Région n’a pas la compétence pour soutenir les hôpitaux, alors mon équipe est passé par le biais de l’aide aux associations », précise la présidente. Il faut compter en moyenne 2.000 euros d’investissement par salle. « C’est une sortie de compétence, c’est un choix de la Région d’accompagner les soignants et ce n’est pas simple d’y arriver », ajoute Franck Marlin, maire d’Etampes.