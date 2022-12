Essonne : l’atelier « Sur l’étagère du haut » créé par Nathalie Macker repris par Delphine Roger

Nathalie Macker rend son tablier de confiturière et passe la main à Delphine Roger-Teyssèdre avec qui elle confectionne ses délices fruités depuis cinq ans dans son atelier botignacois.

« Voici l’heure du départ, du passage et c’est avec beaucoup d’émotion, mais aussi de joie que je vous fais part, officiellement, de mon départ de l’entreprise, confie Nathalie Macker ce 22 novembre 2022. Cette belle aventure va se poursuivre avec Delphine Roger, avec ses nouvelles idées et son dynamisme que vous avez déjà pu découvrir. »

Rhubarbe à la rose, gelée de coings, kiwi-menthe… Ce sont des saveurs imaginée par Nathalie Macker que l’on retrouve parmi les 40 parfums de préparations de fruits et de sorbets de la marque botignacoise « Sur l’étagère du haut ». Pourquoi parle-t-on de préparation de fruits et non de confiture ? C’est parce qu’il n’y a que 33% de sucre.

Delphine Roger-Teyssèdre continuera aussi et garantie de « garder le même esprit et le même intérêt pour les goûts et les saveurs ». « Cela fait déjà cinq ans que je fais les préparations et que je suis présente sur les événements, explique la nouvelle gérante à l’origine par exemple des parfums prune-thym citron, pomme-thym citron et le sorbet noix de coco. On a fait en sorte de faire une transition progressive. »

La « SARL Macker Marie-Nathalie » devient la « SARL Sur l’étagère du haut ». Les pots de préparations de fruits et de sorbets gardent le nom « Au-dessus, sur l’étagère du haut ». L’atelier reste pour le moment au même endroit. Cette marque imaginée il y a 22 ans évoque « l’image de la petite fille qui essaie d’attraper un pot sur l’étagère du haut ».

Sur l’étagère du haut au marché de Noël de Courances

Delphine Roger-Teyssèdre sera tout au long du week-end des 17 et 18 décembre au marché de Courances. Elle répondra toujours présent pour le marché de l’herboriste, le grand pique-nique du Parc du Gâtinais, le salon Saveurs et gourmandises de Cerny et devrait ainsi assurer 10 à 15 événements par an. Pour l’année 2023, la confiturière espère « avoir de nouvelles idées pour de nouveaux parfums, poursuivre ses partenariats et que les gens gardent l’envie de se faire plaisir ».

• Vente sur RV au 31, rue des Grouettes

Tél. : 06.70.47.67.09

Parfums et prix disponibles par mail :[email protected]