Essonne : l’Atelier Vert et Sens, une boutique de fleuriste avec un salon de thé à Arpajon

La ville d’Arpajon compte un nouveau fleuriste qui propose un espace de salon de thé afin de savourer une boisson chaude au milieu des fleurs.

Cette nouvelle adresse est un lieu où la beauté des fleurs se mêle à la gourmandise des thés et pâtisseries, à seulement deux pas de la célèbre halle médiévale d’Arpajon. Ce concept original associe deux univers empreints de poésie sur la place du Marché : une boutique de fleuriste et un salon de thé.

Baptisé l’Atelier Vert et Sens, pour rappeler la couleur des plantes et l’appel des cinq sens, cette boutique invite à se faire plaisir avec soit un bouquet de fleurs ou une gourmandise sucrée. À l’intérieur, le visiteur est accueilli par un mélange de senteurs des fleurs de saison et d’arômes de thé ou de café gourmand. La boutique est tenue par deux associées, Anna Chouraqui, dans l’univers de la fleuristerie depuis 20 ans et Nuria Lebron-Noui, responsable communication reconvertie en fleuriste depuis 2021 pour s’éloigner de la routine d’un métier derrière un écran sur un bureau et se rapprocher d’une nouvelle voie plus nature. « On s’est rencontrée à Villaverde et on avait toutes les deux envie de se lancer dans un projet, c’était un pas difficile à franchir seule », souligne Anna Chouraqui.

L’ambiance du lieu mise sur une décoration chaleureuse et minimaliste avec des guirlandes lumineuses, des fauteuils modernes et un comptoir brut. L’idée est de faire de ce fleuriste-salon de thé un véritable cocon de verdure au cœur de la ville. A l’arrivée des beaux jours, l’Atelier Vert et Sens investira davantage la place pour donner accès à une terrasse végétalisée. Les clients peuvent venir du mardi au dimanche y faire une pause lors du marché ou des animations du centre-ville. Sur place, la clientèle peut trouver des produits artisanaux et français : les biscuits de la Biscuiterie de la Vallée de Chevreuse, les pâtisseries de Flo’Délices à Egly, les savons de la Savonnerie du Gâtinais ou encore des bougies végétales de Candlebox Provence.

Côté fleuriste, les clients peuvent trouver des fleurs coupées, des plantes d’intérieur et d’extérieur, ainsi que des créations sur-mesure pour des événements de particuliers ou de professionnels. Anna Chouraqui et Nuria Lebron-Noui souhaitent également développer des ateliers d’art floral hors-les-murs, dans des maisons de retraite par exemple. À l’approche des fêtes de fin d’année, L’Atelier Vert et Sens propose déjà des créations festives à la commande, comme des couronnes de l’Avent, des centres de table de Noël ou encore des sapins Normann prêts à décorer.