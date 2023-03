Essonne : le 1er festival des brasseries locales a lieu ce samedi à Angerville

Le samedi 25 mars 2023, la première édition de Planet B, le festival des brasseries locales autour d’Angerville, a lieu dans la salle polyvalente

Guy-Bonin.

Les brasseurs des environs d’Angerville ont leur propre festival ! Et l’événement se

passe à la salle polyvalente Guy-Bonin de 11h à 23h. L’entrée est gratuite et les dégustations sont à 1,50€ le jeton pour 12,5 cL.

Plus de dix brasseries artisanales seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des amateurs de bière. Il y en aura pour tous les goûts, des blondes, des blanches, des brunes, des ambrées, des aromatisées… Les assoiffés pourront régaler leurs papilles avec des bières originales comme la Scratch the surface de la Brasserie de la Juine, à base

de framboise et de poivron ou l’Imperial Stout, vieillie en barrique de whisky par la brasserie Maltolab, située à seulement 5 km de la salle d’Angerville.