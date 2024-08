Essonne : le 22 août, des temps forts pour les 80 ans de la Libération à Milly-la-Forêt

La ville de Milly-la-Forêt continue de célébrer les 80 ans de la Libération de la ville par les Alliés avec un défilé, un passage d’avions et un bal populaire.



L’année 2024 marque un anniversaire historique, celui des 80 ans de la Libération.

Après une première journée d’hommage, le 6 avril dernier, en mémoire des victimes de l’arrestation du 6 avril 1944 à Milly-la-Forêt, la ville continue d’honorer son passé, notamment le 22 août, jour où les troupes alliées ont libéré la commune.



La journée du jeudi sera le point d’orgue des commémorations avec des animations dès 10h30 en centre-ville. Sous la Halle et sur la place du Marché, les visiteurs vont vivre l’Histoire à travers une exposition d’objets d’autrefois et de véhicules militaires et civils de la Seconde Guerre mondiale. La ville accueille pour l’occasion du 80e anniversaire l’Association philatélique et cartophile de Milly-la-Forêt pour la vente d’un livret de timbres prestige et l’association Les Amis de Milly en Gâtinais et Environs pour la publication de son livre « La Seconde Guerre Mondiale, à Milly et ses environs » (prix : 25 euros), tiré à 200 exemplaires.



Hommage au Colonel Charles Walter Yuill



L’après-midi sera marqué par un hommage au Colonel Charles Walter Yuill, héros de la libération de Milly-la-Forêt, qui commandait le 11e Régiment d’Infanterie de l’armée américaine, dite « Red Diamond ». Une plaque en son honneur sera inaugurée à 17h au niveau du carrefour de la Libération, rue Saint-Pierre.

À partir de 17h30, un cortège partira du lieu d’inauguration de la plaque commémorative pour rejoindre le Monument aux morts avec un défilé de véhicules militaires et civils d’époque. Ce moment de recueillement se poursuivra à 18h45 avec un dépôt de gerbes et un passage d’avions militaires.

La journée se terminera sous la Halle à 19h30 avec un discours de Patrice Sainsard, maire de Milly-la-Forêt, suivi d’un vin d’honneur et d’un repas partagé.



Cette journée du 22 août, organisée avec Le Souvenir français, l’Union nationale des Combattants de Milly-la-Forêt et Environs (UNC) et la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), permettra à chacun de rendre hommage aux héros de la Libération et de transmettre le passé de Milly-la-Forêt aux générations futures.