Essonne : le Carrefour City de la Verville à Mennecy bientôt repris...

Depuis le mois de février, le magasin d’alimentation du centre commercial de la Verville à Mennecy est fermé avec des rayons remplis de nourriture en état de décomposition. La mairie s’est mobilisée pour faire avancer le dossier de liquidation.

Une situation inquiétante qui dure depuis bien trop de temps devrait se résoudre. Depuis neuf mois, l’enseigne de Carrefour City dans le centre de la Verville a les rideaux baissés. A travers les baies vitrées, les passants y voient des fruits en train de moisir : des bananes noircies, des pommes brunâtres, des gingembres séchés… Sur les murs, il est indiqué au feutre sur un simple papier blanc : « fermeture indéterminée ».

Sur les groupes menneçois, les habitants partagent le même avis. Cette vision du magasin d’alimentation est « lamentable » et « honteuse ». Ils souhaitent « voir ouvrir un nouveau commerce d’alimentation de proximité ».

Ce sera chose faite. La municipalité a pris en charge le dossier avec les moyens autorisés sur un domaine privé. « Nous souhaitons qu’un liquidateur puisse être nommé, que le droit au bail soit cassé et qu’il puisse récupérer les clés, ouvrir le bien, le faire nettoyer et chercher un repreneur », annonce Jean-Philippe Dugoin-Clément dans son Point d’informations hebdomadaires du 3 septembre.



Fin septembre, Dora Annabi, adjointe au maire chargée du Développement économique, confirme que les choses ont avancé : « On a tout fait avec la Préfecture pour trouver un liquidateur ». L’élue annonce qu’une procédure de liquidation est en cours afin de permettre le déménagement du magasin et l’installation de nouveaux repreneurs.

Plusieurs repreneurs se sont manifestés

Des dossiers de candidature ont été déposés au cours du mois de septembre.« Il y a eu des propositions de la part de particuliers, d’Auchan, de Coccinelle et de Carrefour City. On aimerait voir plus qu’une supérette de dépannage dans ce centre commercial. L’important est d’éviter ces difficultés à l’avenir. »

La mairie tient à rassurer les riverains : « Les frigos fonctionnent toujours, ce qui est à l’intérieur est bien conservé et il n’y a pas de rongeurs sur place, le local est sain ». Des visites des locaux ont d’ailleurs été organisées par l’agence immobilière en charge du dossier. Ce sera au juge de choisir le repreneur du local commercial en fin d’année voire début d’année 2022.