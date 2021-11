Essonne : le casting de « Ma ville a du talent » ouvert à tous à Itteville le 27 novembre

Le concours national Ma ville a du talent revient sur la commune d’Itteville pour trouver les talents de demain.

Ma ville a du talent, ça se passe en Essonne, à Itteville ! Le samedi 27 novembre, le concours créé en 2015 par l’auteur-compositeur Théo Phan, organise des sélections de talents de 13h à 16h30 à l’Espace culturel Georges-Brassens d’Itteville.

Les castings sont gratuits et ouverts à tous les Essonniens, qu’importe l’âge et le talent. Sont invités à postuler les chanteurs, danseurs, instrumentistes, magiciens, humoristes, sosies, clowns, acrobates, etc. Trois catégories sont possibles : chant, danse ou talent libre. Pour s’inscrire, il faut remplir le formulaire disponible ici