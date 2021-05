Essonne : le centre-commercial d’Athis-Mons souffle ses 50 bougies [1/2]

Jusqu’au samedi 29 mai, la grande surface Carrefour d’Athis-Mons fête ses 50 ans. Outre l’annonce des animations proposées, c’est l’occasion de revenir sur la naissance de la grande distribution et des centres-commerciaux, un boom qui a bousculé nos habitudes de consommation et tant marqué l’identité du territoire.

« Que de bons souvenirs, de la cafétéria on pouvait voir atterrir les avions« , se rappelle un internaute. Certains se remémorent la consigne des bouteilles en verre, d’autres le marchand d’oiseaux, ou encore le film des Charlots « Le grand bazar », pour lequel le centre commercial Euromarché avait servi de décor en 1973. Ouvert en 1971, le centre commercial athégien fête en ce moment ses 50 ans. Outre l’annonce des nombreuses animations proposées, c’est surtout l’occasion de revenir sur la naissance de la grande distribution et des centres-commerciaux, un boum qui a bousculé nos habitudes de consommations et tant marqué l’identité du territoire.

Avril 1971. C’est à cette période qu’a ouvert le centre-commercial, huit ans après l’ouverture du premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois sous l’enseigne Carrefour et trois ans après la naissance d’Euromarché à Saint-Michel-sur-Orge. Euromarché devient Carrefour en 1992, après le rachat par son grand rival. En 1999, la surface de vente sera agrandie. « Il était question d’une galerie de services. Situés près des caisses, on retrouvait un pressing, un coiffeur, une pharmacie, une cordonnerie et une cafétéria casino« , fait savoir Pascal Racine, directeur du centre commercial depuis le mois de février. La fameuse cafétéria, madeleine de Proust de beaucoup d’Athégiens aujourd’hui. Depuis, le services proposés par la galerie se sont multipliés. En 2018 pour les changements les plus récents, avec la création d’une extension pour l’accueil d’une vingtaine de nouvelles boutiques dont un espace restauration avec plusieurs établissements. Aujourd’hui, la galerie accueille plus de 3 millions de clients chaque année.

« Les gens y ont découvert cette consommation de masse »