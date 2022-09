Essonne : Le centre de thérapie Les Mésanges ouvre ses portes le 4 septembre

Le cabinet de thérapeutes Les Mésanges, installé à Oncy-sur-Ecole, organise ses portes ouvertes ce dimanche 4 septembre.

La maison de santé est située à proximité de l’enseigne d’Intermarché Super et le Weldom à Oncy-sur-Ecole. Elle se nomme Les Mésanges et accueille onze thérapeutes, de la danse, de la sonothérapie, des ateliers d’activité manuelle et de développement personnel.

L’espace organise une après-midi portes ouvertes le dimanche 4 septembre de 14h à 18h30. Cet événement permet aux visiteurs de faire la rencontre des professionnels des Mésanges, de visiter les locaux à 14h et 18h, d’échanger avec eux sur leur domaine et de poser des questions sur les différents ateliers proposés sur l’année à 16h.