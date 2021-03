Essonne : le centre de vaccination de Mennecy a ouvert le 1er mars

La ville de Mennecy a mis en service début mars son centre de vaccination dans la salle des fêtes du Parc de Villeroy accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dans la salle d’attente post-vaccination, chacun – patient vacciné, accompagnant, personnel soignant – se projette dans un avenir où la covid n’a plus sa place. « Ma petite-fille vient de naître et j’aimerais pouvoir l’embrasser et me présenter à elle sans masque », « Je rêvé d’emmener mes enfants et mes petits-enfants au restaurant », « Dans un mois, je vais pouvoir danser avec ma mère de 92 ans ».

Ce mercredi 3 mars, les rendez-vous pour recevoir le vaccin Pfizer s’enchainent grâce à la mobilisation de personnels soignants actifs et retraités, aux membres de la réserve communale de sécurité civile et à la mairie. « Nous avions déposé un dossier en février pour ouvrir ce centre de vaccination, nous avons eu l’accord pour début mars, précise Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy. Tout était déjà établi dans nos têtes, la mise en place s’est faite très vite avec une ligne téléphonique dédiée. »

Plus de 200 vaccinations par semaine