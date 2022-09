Essonne : Le centre équestre du Bois-Moret à Auvers-Saint-Georges prêt pour la rentrée

Découvrez Célia Vandenberghe, la nouvelle gérante du centre équestre du Bois-Morêt.

Célia Vandenberghe a repris le centre équestre du Bois Moret à Auvers, accolé au restaurant La Mangeoire. La jeune femme originaire de Gillevoisin a développé son activité ECV équitation à partir du 1er juillet 2021. Cela fait un an qu’elle accueille des cavaliers âgés de 3 à 76 ans pour des cours particuliers.

« J’ai toujours voulu gérer un centre équestre, j’ai fait les études pour, se souvient la monitrice. J’ai commencé à chercher des box et très vite, j’ai trouvé le Bois-Moret. On m’a toujours dit : « la clé du succès, c’est de commencer avant d’être prêt ». » A seulement 21 ans, elle gère le site de 14 hectares et apporte une attention particulière à ses équidés et ceux qu’elle accueille en pension.

Pas de cavalier dans sa famille, elle découvre le poney lors d’un baptême devant l’enseigne de Jardiland à Etampes à l’âge de 2 ans et demi où sa passion prend forme. Aujourd’hui, elle ne se voit pas faire autre chose que gérer une écurie et apprécie chaque instant. « Le cheval et le poney sont des animaux sans filtre. Il n’y a pas de timidité, ni de jalousie ou de malveillance, confie Célia. Je veux offrir à d’autres les très belles leçons de vie que j’ai pu vivre dans mon enfance. »

Les poneys de Célia seront présents lors de la brocante d’Auvers-Saint-Georges le dimanche 4 septembre pour proposer des baptêmes à deux euros. Le week-end suivant, l’écurie fait ses portes ouvertes le dimanche 11 septembre de 14 heures à 17 heures. Ce sera l’occasion de rencontrer Célia Vandenberghe et de connaître toutes les activités proposées : pension box/paddock/pré, école d’équitation tous niveaux loisirs et compétition, poney club et cours de découverte de l’équidé et de son environnement.

« Pour les personnes qui ont peur des chevaux ou des poneys, on prend le temps d’observer, de comprendre comment ils vivent. Le but est de passer un on moment avec l’animal et de savoir se déplacer autour de lui », indique la présidente d’ECV équitation. Toutes les prestations sont sur rendez-vous. Il est recommandé d’appeler 24 à 48 heures à l’avance.

Le centre équestre propose tout au long de l’année des activités à thème : halloween, Noël… Toute fête est prétexte à se retrouver et partager un moment convivial aux côtés des poneys, des chevaux et de la mascotte d’ECV, Ross, un labrador de deux ans.

• ECV équitation au Bois-Morêt.

Tél. : 06.26.60.17.27.

Mail : [email protected]

Site : ecv-equitation.fr

Présente sur Facebook.