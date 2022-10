Essonne : Le Centre Pompidou en résidence à Milly-la-Forêt le 19 octobre

Le mercredi 19 octobre, la Maison des associations accueille un tableau de la collection du Centre Pompidou.

Le musée parisien au 19, rue Faubourg a choisi Milly-la-Forêt comme lieu de résidence pour une seule journée, le mercredi 19 octobre. Le dispositif « 1 jour, 1 œuvre » permet à la collection du Centre Pompidou de voyager de ville en ville, de lieu insolite en lieu insolite, dans les théâtres, les salles des fêtes ou encore dans une Maison des associations comme dans la ville milliacoise la semaine prochaine.

Le tableau peint en 1922 par Francis Picabia « Figure et fleurs » sera exposé de 11 heures à 17 heures. Le musée abrite une grande collection d’art moderne et contemporain du monde et occupe la première place en Europe. Cet événement « 1 jour, 1 œuvre » est programmé dans le cadre des actions pour donner un avant-goût du futur « Centre Pompidou francilien – Fabrique de l’art ». Ce pôle de conservation et de création ouvrira ses portes courant 2026 dans le nord de l’Essonne, à Massy.