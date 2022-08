Essonne : Le château de Saint-Vrain accueille le restaurant gastronomique Le Doyenné

Deux chefs cuisiniers ont quitté leur restaurant sur la capitale pour en créer un dans les anciennes écuries du château de Saint-Vrain : le Doyenné.

Une adresse à noter dans la liste des restaurants de l’Essonne à découvrir. Les deux chefs australiens James Henry et Shaun Kelly ont ouvert leur restaurant appelé le Doyenné. Un établissement aux multiples facettes, car il possède sa propre ferme avec ses cochons et ses poules, son potager et bientôt son épicerie et des chambres d’hôtes. Ce grand projet a démarré il y a cinq ans.

Un restaurant avec son propre potager

Le duo a investi les lieux en 2017 pour créer le potager. Ils sont copropriétaires du bâtiment des anciennes écuries du château de Saint-Vrain, qui appartient au comte Antoine de Mortemart. Ce mercredi 6 juillet, jour de l’inauguration du restaurant, les visiteurs sont restés bouche bée face à la beauté des lieux. La grange a été totalement réhabilitée avec de grandes baies vitrées, une cuisine ouverte sur la salle de restaurant, des tables espacées, un espace confortable où s’installer sur un canapé vintage près de la cheminée et une salle privative pour vingt convives.