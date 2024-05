Essonne : le château rose de Marolles-en-Hurepoix renaît de ses cendres en 3D

Du 24 mai au 2 juin, l’atelier de modélisation 3D Créatik expose une maquette du château à la salle des fêtes François-des-Garets à l’occasion de l’exposition de Marolles-en-Hurepoix Histoire et Patrimoine.



Le château rose de Marolles-en-Hurepoix a été victime d’un incendie des Allemands nazis en août 1944. A présent, il ne reste que la grille au bout de l’avenue du Lieutenant Agoutin. L’atelier Créatik l’a fait renaître de ses cendres grâce à la modélisation et l’impression 3D.



Patrick Carletto, président du club numérique installé à l’étage de la médiathèque Jean-Farges de Marolles-en-Hurepoix, a lancé le défi à cinq adhérents de tous âges de redonner vie à la belle demeure des années 1900. Trois ont travaillé sur la reconstitution du bâtiment et deux autres se sont concentrés sur l’environnement, les textures et l’animation. Avant de se mettre au travail sur le logiciel de modélisation 3D, le groupe de volontaires a collecté des informations aux archives nationales de France, aux archives départementales de Chamarande et auprès du collectif Marolles-en-Hurepoix – Histoire et Patrimoine (MHP). Il aura fallu plus d’un an de travail de recherches et d’essais pour obtenir un résultat concluant à présenter au grand public.



La maquette sera présentée dans le cadre de l’exposition « 1939-1945 : la France résiste et se libère », initiée par MHP. Elle sera divisée en quatre parties : l’évocation de la période allant du Traité de Versailles à la déclaration de guerre, le déroulé, l’appel du général de Gaulle avec la résistance, les débarquements depuis celui des américains en Afrique du Nord et pour finir la libération des villes et villages détaillant la bataille des Ardennes et la capitulation.



Leurs recherches seront exposées à la salle des fêtes François-des-Garets du vendredi 24 mai au dimanche 2 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le club d’histoire marollaise réalise cette présentation de la libération de Marolles-en-Hurepoix et ses environs de la même manière que ses précédentes expositions sur la Grande guerre, programmées en 2016 et en 2018. Les historiens amateurs vont présenter des panneaux pédagogiques et des journaux d’époque aux côtés du club audiovisuel du Bouchet qui va projeter quatre courts-métrages, dont un consacré à un ancien résistant toujours habitant de Marolles-en-Hurepoix. L’Union des anciens combattants (UNC) de Cheptainville, Guibeville, Leudeville et Marolles-en-Hurepoix est également de la partie. Il est possible de venir sur place avec des objets et des documents de 1944 pour les exposer (contact : 01.69.14.80.75 / [email protected]).



Sur place, l’Atelier Créatik va présenter pour la première fois une maquette en impression 3D sous vitrine du château rose avec une bande-annonce présentant les étapes de travail. « On aimerait attirer les jeunes à notre exposition pour les sensibiliser au devoir de mémoire et à la préservation du patrimoine », souligne Patrick Carletto de l’Atelier Créatik.



Une page du site internet l’-atelier-creatik.fr sera dédiée à l’histoire du château rose avec la présentation de ses différents propriétaires et les détails de sa construction. Elle sera accessible à partir du 23 mai et au-delà de l’exposition.