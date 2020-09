Essonne : le chef du restaurant Le Bar-bu finaliste à la Coupe de France du burger 2020

Le chef cuisinier du restaurant Le Bar-bu participe de nouveau à la Coupe de France du burger. Cette année, il propose un burger nommé Michel.

Il faut y croire, la première place est accessible. Le 21 septembre prochain, Kévin Augery sera présent à l’Atelier des chefs dans le XVIIIe arrondissement de Paris pour la Coupe de France du burger 2020. Le chef de cuisine du Bar-bu fait partie des 25 finalistes.

C’était aussi le cas en 2019, il était arrivé 2e sur 5 dans la catégorie Ile-de-France. « Le thème de cette année était la créativité à la française, cela correspond parfaitement à notre cuisine », indique Kévin Augery. Le restaurant Le Bar-bu propose des produits frais et 100 % d’origine française. A la clé, 2500 euros et une renommée plus qu’intéressante pour son établissement situé à Champcueil.

Cap vers la finale avec le Mont-Saint-Michel en tête