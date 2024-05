Essonne : le cirque comme vecteur du vivre-ensemble au collège de Milly-la-Forêt

Le collège Jean-Rostand de Milly-la-Forêt a accueilli l’association Vis ton cirque pour permettre à ses élèves de découvrir les arts circassiens sous un chapiteau.



Les enfants ont mis des paillettes dans les yeux des spectateurs avec leurs prouesses dans l’art du cirque ! Après une semaine d’immersion dans une troupe circassienne, les collégiens participants ont offert deux représentations sous le chapiteau, dont une ouverte aux familles.



Les habitants et les passants de la rue de l’Hermite ont pu voir en début de semaine le montage d’un grand chapiteau blanc et rouge sur le terrain de basketball du complexe sportif des Deux Vallées. Du 29 avril au 3 mai, la troupe de l’association Vis ton cirque a rempli son rôle d’école du cirque auprès de 87 élèves. Le groupe d’apprentis circassiens est composé des collégiens de tous niveaux inscrits à l’association sportive (AS) cirque du collège, une classe de sixième et une classe de cinquième.



Un spectacle conçu en moins d’une semaine



« Ils ont fait un travail extraordinaire en seulement deux jours et demi d’entraînement, confie Sylvie Lassaque, professeure de Français engagée dans le projet avec trois autres collègues. Le lundi, ils ont découvert un spectacle interactif où les artistes de la troupe invitaient les collégiens à essayer les différentes disciplines. Le mardi, ils ont fait leur choix et ils se sont entraînés jusqu’à vendredi matin avant de faire un premier filage devant trois classes, puis le spectacle devant les familles ce soir. »



Le soir du vendredi 3 mai, plus de 300 personnes ont pris place sur les bancs du chapiteau. Les élèves ont enchaîné les numéros sous les tonnerres d’applaudissements du public. Par groupe, ils ont présenté une série de sketchs de clowns, du jonglage, des traversées sur un fil de fer, une chorégraphie avec des lassos de cow-boy, du trapèze, des acrobaties au sol, en équilibre sur une boule et sur une planche roulante. Le maire de Milly-la-Forêt, Patrice Sainsard, s’est essayé à l’exercice d’équilibriste sur rouleau ainsi qu’à l’assiette chinoise.

A chaque prouesse, les spectateurs s’enthousiasmaient de plus bel. Les artistes qui ont monté le spectacle avec les élèves se sont montrés à l’écoute des élèves, qu’importent leur niveau et leur aisance face au public. « C’est stressant, mais on s’amuse, on rigole, on profite, explique Ophélie, élève de 5e. J’ai choisi l’art clownesque, car ça changeait de ce que l’on fait à l’AS cirque. » Sa camarade Louna, 13 ans, confirme : « J’étais un peu stressée, mais j’aime beaucoup l’humour des clowns et c’était cool de le faire avec mes amis ».



Sur scène, le public pouvait observer des regards complices entre les élèves, des sourires de fierté face aux familles, mais aussi quelques larmes de stress qui les ont amené se surpasser. Certains n’ont pas osé lever leur regard vers le public, mais les sourires en coin ont montré une certaine satisfaction de faire partie intégrante de ce projet exceptionnel.



Un projet aux multiples bénéfices



La direction du collège Jean-Rostand a souhaité mettre en place ce projet innovant et fédérateur, aussi bien pour le personnel que pour les élèves. Céline Launay et Lionel Olivier, respectivement principale et principal adjoint, ont imaginé et lancé le programme « Les arts vivants pour l’épanouissement et la réussite de tous » auprès de 700 collégiens. Les objectifs principaux sont de favoriser le vivre-ensemble, développer les compétences psychosociales, lutter contre les discriminations et encourager l’estime de soi que l’on soit bon élève ou décrocheur. Le vendredi 3 mai, tous les élèves ont offert un spectacle rythmé, drôle et surprenant, le pari est réussi !