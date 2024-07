Essonne : le Club d’informatique d’Egly a besoin de vous pour trouver un nouveau local

L’association va devoir quitter son local au 10 rue de Boissy à Egly. Le club d’informatique est désormais en quête d’un nouveau local à partir de septembre prochain.



La municipalité d’Egly a décidé de vendre une partie des locaux, dont elle est propriétaire au 10 rue de Boissy. Cette décision implique le déménagement d’une association qui occupe trois salles mises à disposition sur deux niveaux depuis 2011, il s’agit du Club d’informatique d’Egly (CIE).



Une première annonce de la mairie fixait le départ des occupants à partir du 31 août 2024. La date a été décalée au 31 décembre. Pour le CIE, ce report aurait pu permettre une parenthèse de répit, mais pour assurer les divers ateliers tout au long de l’année, les bénévoles ont besoin d’un local accessible de septembre à juin prochains. A ce jour, la municipalité d’Egly n’a aucune solution et le CIE compte sur les communes aux alentours pour les aider à maintenir l’activité et pour permettre aux personnes âgées à mobilité réduite de pouvoir continuer à venir.



Le club veut perdurer



Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juin, les adhérents ont accepté de donner une cotisation symbolique l’année prochaine, de changer l’adresse du siège social et de mettre l’association en sommeil si elle n’est plus en capacité d’assurer ses ateliers. « On peut partager une salle avec d’autres associations, mais il nous faut au moins un espace de stockage fixe, explique Redha Mezghrani, président du CIE. Nous sommes prêts à prendre en charge des frais de fonctionnement, le chauffage et l’électricité ». Dans l’idéal, le club a besoin d’une salle de cours de 20 à 30 m², d’une salle de réunion et d’animations d’ateliers de 20 m² et si possible d’un local technique pour le stockage de 10 à 15 m² avec un accès au réseau ADSL ou fibre et des toilettes.



Le club compte 56 adhérents, dont 22 domiciliés à Egly. Le CIE, proposant des initiations et des sessions de perfectionnement sur le long cours, attire également des habitants d’Arpajon, de Boissy-sous-Saint-Yon et d’autres communes de l’Essonne. Les personnes inscrites apprennent à être autonomes sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone : naviguer sur internet, envoyer des mails, effectuer des démarches administratives, créer des cartes de vœux, retoucher des images, etc. « On ne fait pas à la place de la personne, on l’aide à faire », précise le président du CIE. Il est également possible de venir pour faire numériser des photographies argentiques, des cassettes VHS et des vinyles lors des ateliers libres.