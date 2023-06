Essonne : le club sciences du collège d’Itteville à la finale du concours CGénial au Bourget

Le 31 mai 2023, le collège Robert-Doisneau d’Itteville participe à la finale du 16e Concours scientifique Génial. La remise de prix est retransmise en direct sur la chaîne de l’Esprit sorcier TV à 17 heures.

Rendez-vous dès 17 heures sur le site internet de la chaîne de l’Esprit sorcier TV pour suivre en direct la remise des prix du concours CGénial . Il s’agit d’un concours scientifique national à destination des collégiens et des lycéens.

Parmi les finalistes, il y a le club Sciences du collège Robert-Doisneau qui a remporté la finale académique de Versailles en avril dernier. Les 11 élèves inscrits ont pris la route vers le Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget afin d’assister à la remise de prix. Trois d’entre eux vont présenter leur travail devant le grand jury national.

Des collégiens à la recherche d’un nouveau bioplastique

Les jeunes fondus de sciences avaient le choix de présenter un projet dans différents domaines : chimie, mathématiques, physique, sciences et vie de la terre, technologie… Le groupe, en classe de 6e et 5e, a choisi de travailler sur l’élaboration d’un bioplastique afin de remplacer le polystyrène et le polycarbonate. Il doit être solide, léger et élastique. L’objectif est de « trouver des solutions pour recycler certains objets ou remplacer les matériaux issus des énergies fossiles ou d’autres origines qui constituent des objets du quotidien ». Ils ont pris pour base une boîte à sandwich et ont déjà effectué de nombreux essais qu’ils présenteront au jury.

Le club sciences, une voie vers l’autonomie

Les professeurs encadrants le club sciences, Yuying He, Laurence Hildebert et Nicolas Léglise-Blanchard, ont su encourager et mobiliser les élèves autour de cette compétition. Premier club science pour tous les élèves cette année et ils sont déjà en finale nationale d’un concours ! « Le club a pour but de les rendre autonomes et qu’ils s’amusent. On les laisse faire leurs expériences pour trouver la recette d’un biomatériau et c’est comme ça qu’ils apprennent », explique Nicolas Léglise-Blanchard, professeur de Sciences et Vie de la Terre.

Pour soutenir Alexis, Mathéo, Maxence, Nathan, Paul, Roman, Romain, Ruben, Simon, Timothée et Valentin, les internautes sont invités à suivre la finale le mercredi 31 mai à partir de 17 heures.