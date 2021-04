Essonne : le CMJ fraîchement élu à Baulne a plein d’idées de projets

Le 26 mars, les jeunes électeurs de Baulne ont choisi les six nouveaux conseillers municipaux des jeunes parmi treize candidats de l’école Les oies cendrées.

Les plus petits, les CE2, se sont montrés hésitants au moment de la signature : « Je signe comment ? Je mets juste mon prénom ? ». Les plus âgés ont déjà adopté une signature personnelle.

Tous les enfants votants pour le nouveau Conseil municipal des Jeunes (CMJ) ont été sages voire silencieux pour voter ce

vendredi 26 mars. Tout s’est déroulé dans le respect de la confidentialité du vote et des restrictions sanitaires.

Tour à tour, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus aux urnes pour choisir leurs représentants à la mairie de Baulne. Chaque niveau a élu deux représentants. « Vous venez un par un prendre une enveloppe avec minimum deux bulletins et une fois dans l’isoloir, vous choisissez un seul nom », explique Xavier Guilbert, adjoint au maire chargé du Scolaire.

Des projets solidaires et d’activités plein-air

La ville de Baulne a donc six nouveaux conseillers municipaux jeunes fraîchement élus : Léonie Vincent et Sélyann

Hoareau en classe de CE2, Christ-Noah Aballo et Lilian

Vanneville en CM1 et Léo Petit et Tristan Polentes en CM2.

Treize candidats pour six places. Dix garçons et trois filles ont exposé leurs propositions de projet dans les couloirs de l’école. Ils sont plusieurs à demander de (…)

