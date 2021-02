Essonne : le collège du Parc de Villeroy de Mennecy a atteint un nouveau record pour les Restos du Cœur

Depuis dix ans, une classe du collège du Parc de Villeroy organise une collecte pour les Restos du Cœur de Ballancourt-sur-Essonne. Cette année, l’opération a connu un franc succès.

Les élèves de la classe de 3e 9 ont récolté 707 kg de dons alimentaires et d’hygiène pour l’antenne des Restos du Cœur à Ballancourt-sur-Essonne. Un nouveau record atteint cette année. Le précédent exploit était de 518 kg.

La classe de Katia Navarro, professeure au collège du Parc de Villeroy de Mennecy, a pris en compte les besoins des 267 familles bénéficiaires de l’association. « On nous a demandé d’apporter en majorité des produits d’hygiène, pour les bébés et de tout pour le petit-déjeuner », précise Esteban Serra, 14 ans.

Tous les jours, du 1er au 9 février à l’heure de la récréation du matin, les élèves se sont relayés pour récolter les dons des collégiens, professeurs et personnels de l’établissement. « Cela nous fait plaisir d’aider ceux qui en ont besoin. Avant cette action, on se disait qu’il y avait d’autres personnes pour les soutenir, souligne Zoé Gasangwa, élève de 3e 9. On se rend compte que l’on peut agir nous aussi. »

• Si vous souhaitez faire un don de produits alimentaires ou d’hygiène, rendez-vous au local les jours de distribution le mardi et vendredi matin à l’adresse : 3, rue de Chevannes à Ballancourt-sur-Essonne.