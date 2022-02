Essonne : le conseil municipal de Maisse a élu son nouveau maire

Lors du conseil municipal du vendredi 28 janvier, les nouveaux élus ont voté pour leur maire. Sur 25, 18 ont voté en faveur d’Eric Perron.

C’est dans une ambiance calme et silencieuse que l’installation des 23 nouveaux élus s’est déroulée dans la salle des conseils.

Le vendredi 28 janvier à 20 heures, deux sessions de vote à scrutin secret ont été organisées devant un public restreint d’une dizaine de personnes. Eric Perron, candidat de la liste « Maisse : une équipe pour écouter, agir et avancer » a obtenu 18 voix sur 25 (reste : 3 pour Claude Duperche et 2 votes blancs).

A l’énoncé des résultats, Claude Duperche, désigné président de séance, s’est levé et s’est retourné vers son successeur : « Eric, je te laisse la place », a-t-il formulé. Il sera épaulé par cinq maires-adjoints : Jean-Marc Lenglet (1er), Stéphanie Moulinoux (2e), tous les deux adjoints auprès de Claude Duperche lors du précédent mandat, Xavier Duperrier (3e), Christine Pierrottet (4e) et Philippe Jouard (5e). Ils ont été élus avec 18 votes sur 23 (reste : 5 nuls).

Des projets en tête pour Maisse