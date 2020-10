Essonne : le conservatoire d’Etréchy embelli par les images de Marie-Lys Hagenmüller

Il reste encore un week-end pour voir l’exposition sur les sections danse, théâtre et musique du conservatoire de la ville d’Etréchy.

L’exposition de Marie-Lys Hagenmüller a reçu un bel accueil de la part des enfants inscrits au conservatoire d’Etréchy et de leur entourage. Pour la mère de Charlotte, ancienne joueuse de trombone de 6 ans et demi en cours de danse classique cette année, « c’est très chouette, car les photos reflètent la vraie vie du conservatoire ».

Le public fait le tour des triptyques (montage de trois photographies sur le même support) et voit dessus des enfants et des adultes en plein cours de danse classique, d’instruments de musique et de théâtre. On découvre ainsi les jeunes du groupe de danse classique sur les pointes.