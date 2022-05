Essonne : le Cyclop de Milly-la-Forêt retrouve son public le 22 mai

Le dimanche 22 mai, le site du Cyclop dans le bois des Pauvres à Milly-la-Forêt rouvre ses portes après un an et demi de travaux de restauration.

Le Monstre imaginé par le couple Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle, accompagné par un collectif d’artistes internationaux, brille de mille feux. L’opération de restauration du Cyclop de Milly-la-Forêt à l’initiative du Centre national des Arts plastiques (Cnap) a pris fin en mai 2022. A partir du dimanche 22, le public aura de nouveau accès à la sculpture dotée de la Face aux Miroirs.

Une fois à l’intérieur, il faut faire attention aux marches, elles sont irrégulières. « Elles ont été faites par des artistes avec du métal récupéré auprès d’un ferrailleur sur Maisse », explique François Taillade, président de l’association « Le Cyclop ». Le 18 mai, les visiteurs pouvaient encore sentir l’odeur de la peinture fraîche. L’ensemble de la structure métallique a été repeinte en noir. Le Cyclop regorge d’une trentaine d’œuvres d’art qui ont été documentées, dépoussiérées et restaurées durant ces mois de pause.

Au revoir le filet de protection sur la Face aux Miroirs, les 62.000 tesselles de miroirs ont été changées avec minutie. L’artiste franco-américaine Niki de Saint-Phalle ne voulait aucun angle droit. L’entreprise mécène 3DO Reality Capture a fait un relevé 3D de la Tête et le cabinet d’expertise A-CORROS a, de son côté, réalisé une empreinte en latex des mosaïques qui recouvrent 360 m² de surface du Cyclop pour obtenir les mesures exactes des miroirs. Une vingtaine de restaurateurs d’œuvres d’art spécialisés dans le verre ont travaillé sur ce chantier de grande envergure.

La Face prête à faire face aux intempéries

Depuis son ouverture au public en 1994, le Cyclop n’avait jamais raté une saison. Il aura fallu au Cnap un an et demi pour redonner son éclat au Monstre de Milly. L’opération a pu se faire grâce à une enveloppe d’1,5 million d’euros mobilisés par le ministère de la Culture et de nombreux mécènes comme Saint-Gobain qui a fourni les miroirs spécial extérieur et le joint-colle pour éviter les infiltrations.

Réouverture au public le dimanche 22 mai

« Nous avons réussi à passer de 7.000 à 22.000 visiteurs par an en dix ans. Après la restauration, on espère avoir plus de monde. Nous avons la chance d’être dans les bois avec les chants des oiseaux », sourit François Taillade lors de la visite guidée.

Le parking du Cyclop se situe toujours au 66 rue Pasteur côté bois. Deux places pour personne à mobilité réduite (PMR) ont été aménagées au niveau du portail du site. Un espace billetterie-buvette a pris place au pied du Monstre pour permettre aux visiteurs de se restaurer, d’acheter un souvenir et d’aller aux toilettes.

Renseignements :

Horaires : du 22 mai au 6 novembre tous les week-ends de 10h30 à 18h30 et du mercredi au dimanche en juillet et août.

Tarifs : Extérieur et programmation culturelle (accessible en fauteuil roulant) : gratuit. Intérieur avec escaliers (interdit aux enfants de moins de 8 ans) : visite guidée de 45 minutes à 9€ et 6€ (enfants de 8 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, habitants CC2V, Pass Éducation, Maison des Artistes).

Adresse : Le Cyclop, Bois des Pauvres à Milly-la-Forêt. Parking : 66 rue Pasteur.

Téléphone : 01.64.98.95.18. Mail : [email protected] Site : www.lecyclop.com