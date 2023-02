Essonne : le dispositif des cartes cadeaux séduit le Dourdannais-en-Hurepoix

Lancé à l’automne dernier, le dispositif de cartes cadeaux du Dourdannais a séduit entreprises, collectivités, associations et commerçants locaux.

Soutenir l’activité commerciale locale et donner un coup de pouce au pouvoir d’achat des habitants, tel était l’objectif de l’initiative de la Communauté de communes du Dourdannais-en-Hurepoix lorsqu’elle a décidé de soutenir le lancement du dispositif cartes cadeaux avec Petitscommerces. José Correia, vice-président en charge du développement économique, et Paolo De Carvalho, maire de Dourdan, avaient souhaité mettre en place ce dispositif proposé par des commerçants locaux.

Un peu plus de trois mois plus tard, le premier bilan est prometteur. «Depuis le lancement du dispositif, nous avons vendu près de 10 000 euros de cartes cadeaux », indique Jonathan Chelet, de Petits commerces. Ce montant n’a pas encore été totalement dépensé chez les commerçants, mais les cartes étant valables un an, ce montant sera dépensé dans les commerces au fil des semaines et des mois.