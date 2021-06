Essonne : le duo d’Etampes pour le rallye des Gazelles 2022 a besoin de vous

Les deux Etampoises sont à la recherche d’un 4×4 et de sponsors pour partir à l’aventure dans le désert du Maroc.

Anne et Cathy ont un rêve : participer à la 32e édition du rallye écoresponsable Aïcha des Gazelles du Maroc. Elles sont hyper motivées, optimistes et toujours de bonne humeur ! Ensemble, elles souhaitent réussir les épreuves en 4×4 organisées du 24 au 31 mars 2022. « Nous voulions toutes les deux le faire depuis longtemps et on compte monter sur le podium », sourit Cathy, mère au foyer de 51 ans.

Pour récolter les fonds nécessaires à l’inscription, l’un de leurs sponsors, le centre Leclerc d’Etampes, organise une tombola avec un bon d’achat de 500 euros à gagner. Les tickets à trois euros sont disponibles sur Etampes : au café L’Espérance et à la boutique Euphémie et sur Etréchy : à la boutique Lib et Lule et au restaurant Le Safari. Anne et Cathy seront présentes au Leclerc le samedi 12 juin pour vendre des tickets de tombola. Le tirage au sort aura lieu le lundi 21 juin à 17 h.