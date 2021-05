Essonne : le festival De jour // de nuit a enfin démarré...

Le lieu de création culturelle la Lisière a démarré sa programmation d’arts de la rue le week-end dernier.

Le samedi 22 mai, la Lisière a ouvert le bal des festivals d’arts de rue dans la région pour le plus grand bonheur des comédiens et des spectateurs. « C’est un immense plaisir de se retrouver, il y a encore quelques semaines, on ne savait pas si l’on allait pouvoir le faire », confie Alexandre Ribeyrolle, directeur de la résidence de créations artistiques chargé de l’organisation du festival De jour // de nuit.



Une drôle de structure en bois pivotant sur elle-même a été installée sur le parking de la mairie de Bruyères-le-Châtel. Le public a pris place dans ce gradin réalisé par la compagnie parisienne Ktha. « Nous créons le théâtre de nos propres mains et la ville autour est notre décor », précise la comédienne Laetitia Lafforgue.

Des représentations avec jauge limitée