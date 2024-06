Essonne : le FestiVal d’Essonne, un village sportif et inclusif à Champcueil le 8 juin

Le samedi 8 juin, la Communauté de Communes du Val d’Essonne organise pour la première fois son FestiVal d’Essonne, une journée gratuite autour d’activités sportives et de loisirs.

La communauté de communes du Val d’Essonne a choisi la Halle des sports de Champcueil pour la première édition du FestiVal d’Essonne.

Toute la journée du samedi 8 juin, l’intercommunalité invite les amateurs de sport nature à se surpasser dans des courses trail et à s’initier à dix disciplines mêlant sport de balle, danse, combat et handisport.

Le village sportif du FestiVal d’Essonne ouvre ses portes à partir de 11h avec des activités diverses telles que l’escalade et la slackline, discipline proche du funambulisme. Pour les amateurs de danse, des séances de breakdance sont prévues avec inscription obligatoire pour les moins de 13 ans de 16h à 17h et pour les plus âgés de 17h à 18h, ainsi que du modern jazz et du maniement de bâton, plus communément appelé le twirling bâton. Les sports de balle sont également au programme avec du handball, du football et du homeball, un sport de balle qui se joue, soit à la main, soit au pied, sur un terrain avec 5 cibles à viser chez l’adversaire. Le handisport est représenté à l’occasion de cette première édition par la pratique de boccia, la pétanque adaptée notamment pour les personnes en fauteuil roulant. Il y aura aussi une démonstration de MMA (mixed martial arts), un sport de combat qui se déroule dans une cage en forme d’octogone.

Un espace dédié aux cyclistes

Le festival propose un atelier de réparation de vélo gratuit, des essais de vélo cargo et rallongé, un parcours de BMX pour les enfants, un cyclo-smoothie et des sorties vélo ludiques pour petits et grands. Des activités créatives sont également prévues tout au long de la journée, comme la création de bijoux en matériaux sportifs recyclés, une démonstration culinaire, un simulateur de vieillissement, un quizz santé et des jeux concours. Les animations incluent un DJ, des structures gonflables et un espace de restauration.

Côté culture, un conte intitulé “Les Jeux de l’Olympe” sera proposé à 10h30 à la médiathèque du Val d’Essonne à La Ferté-Alais dans le cadre du Printemps des Contes (inscription obligatoire en ligne) et un spectacle musical sera présenté à 20h par le Conservatoire du Val d’Essonne à l’espace Salvi de Ballancourt-sur-Essonne. Pour rappel, certaines activités sont sur réservation sur le portail du Val d’Essonne.