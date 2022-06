Essonne : le festival m’IMPROvise de retour du 17 au 22 juin 2022

Le 17 juin approche à grands pas. Il s’agit de la première date du festival m’IMPROvise, un événement fondé par le trompettiste, compositeur et producteur Ibrahim Maalouf. A l’occasion de la 6ème édition, le journal Le Républicain de l’Essonne a interrogé l’artiste qui a grandi à Etampes sur cette nouvelle programmation.

Ibrahim Maalouf : Il y a deux nouvelles créations très chouettes. La première est la cérémonie d’ouverture le samedi 17 juin à 20heures à l’Ile de loisirs d’Etampes. Elle est consacrée à la chanson française avec de nombreux artistes comme Joyce Jonathan, Kimberose, Tryo, Ycare, Sofia Essaïdi, Mickael Grégorio … accompagnés par le Amazing Keystone Big Band, déjà venu pour réinterpréter le Carnaval des animaux en version jazz. Je suis très heureux de les retrouver sur scène !

La deuxième surprise, c’est la cérémonie de clôture autour de l’improvisation le mercredi 22 juin à 20heures à l’Ile de loisirs d’Etampes. Dans les deux événements, il y aura plein de belles surprises, c’est une programmation faite avec le cœur !

Le Rep91 : Qu’est-ce qui vous anime le plus dans la programmation du festival m’IMPROvise ?

I.M. : Je rêvais de monter un festival sur Etampes. Ma famille a fuit la guerre au Liban et s’est installée à Etampes. J’ai grandi ici, j’adore cette ville. Créer ce festival est pour moi une manière de rendre à Etampes tout ce qu’elle a su nous donner, je veux lui dire merci et la faire profiter de mes contacts, des belles rencontres de ma vie, que ce soit des amis ou des connaissances proches. C’est un tout petit festival avec de grands artistes !

Le Rep91 : Diriez-vous que les choses sont redevenues comme avant au niveau de l’organisation avant et après le covid-19 ?

I.M. : C’est vrai que ce n’est pas facile de préparer un festival. Nous sommes dans une époque où les gens ne sortent plus, ils ne prennent plus de billets, restent chez eux et préfèrent voir un concert en vidéo en ligne. Il y a quelque chose qui s’est passée qui peut être un peu démotivant pour certains.

Dans mon cas, je fais confiance au public. Je pense qu’à Etampes, les gens ont envie de sortir. Le fait qu’on arrive avec toutes ces volontés et tous nos partenaires financiers à monter ce projet, c’est prometteur. Ces fonds nous permettent de proposer des concerts à bas prix. Le public sera sensible à cette démarche. Il est important de prendre conscience qu’il est très important d’encourager le spectacle vivant et la musique. On en a besoin. C’est un énorme message de fraternité et d’humanité.

Le Rep91 : Que représente l’improvisation pour vous ?

I.M. : Je l’explique dans mon livre « Petite philosophie de l’improvisation », c’est une toute philosophie de vie. Pour moi, c’est apprendre à se trouver des dénominateurs communs, c’est pour ainsi dire un énorme et magnifique message rempli de sérénité. Quand on est tous ensemble en train d’improviser, on n’a pas d’autres choix que de créer une pulsion commune, une harmonie spontanée.

Le Rep91 : Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux lecteurs du Républicain de l’Essonne qui découvrent le festival cette année ?

I.M. : M’IMPROvise est un festival de toutes les musiques et de toutes les disciplines. Le principal, c’est l’improvisation et le piano donc tous les programmes sont possibles. Le public pourra assister à un récital de piano par l’école Pian’Arte montée il y a vingt ans par ma mère avec ma tante. Il y aura aussi Vanessa Benelli Mosell, une des plus grandes pianistes classiques de notre époque. Après avoir vu lors des précédentes éditions Manu Payet, Gad Elmaleh, les spectateurs pourront voir Thomas VDB.

Il faut savoir que cette programmation s’annonce toujours très qualitative avec des spectacles de grande qualité à un tarif qui ne serait pas possible sur la capitale.

Le programme du festival m’IMPROvise :

Le vendredi 17 juin à 20 heures à l’Ile de Loisirs d’Etampes : Soirée d’ouverture – Création Hommage à la Chanson Française avec Joyce Jonathan, Kimberose, Tryo, Ycare, Sofia Essaïdi, Mickael Grégorio … accompagnés par le Amazing Keystone Big Band.

Le samedi 18 juin à 20 heures au Théâtre intercommunal d’Etampes : Spectacle de l’humoriste Thomas VDB avec en première partie Les Jazzopathes

Le dimanche 19 juin à 20 heures au Théâtre intercommunal d’Etampes : Concert de jazz avec la trompettiste Yazz Ahmed – Polyhymnia

Le lundi 20 juin à 20 heures au Théâtre intercommunal d’Etampes : Stax Soul Session avec Robin McKelle & The Flytones

Le mardi 21 juin à 20 heures à l’Ile de Loisirs d’Etampes : Soirée cubaine pour la fête de la musique avec El Comité

Le mercredi 22 juin à 14h30 au Théâtre intercommunal d’Etampes : Récital de piano de Pian’Arte, l’école étampoise créée par Hind et Nada Maalouf, la mère et la tante d’Ibrahim Maalouf

Le mercredi 22 juin à 18 heures au Théâtre intercommunal d’Etampes : Récital de piano classique de Vanessa Benelli Mosell

Le mercredi 22 juin à 20 heures à l’Ile de Loisirs d’Etampes : Grande soirée d’improvisation pour clôturer la 6ème édition du festival m’IMPROvise avec des « all stars » du monde de l’improvisation

Qui est Ibrahim Maalouf ?

Il s’agit d’un artiste incontournable né à Beyrouth au Liban le 5 novembre 1980 et qui est arrivé à Etampes avec sa famille après avoir fui la guerre dans son pays d’orgine. Ibrahim Maalouf est trompettiste classique, producteur, compositeur de musique de films et fondateur du festival de m’IMPROvise. Amoureux de l’improvisation, il crée il y a onze ans la première classe d’improvisation musicale classique au Conservatoire Régional de Paris et au Pôle Supérieur Paris Boulogne. En 2016, il met en place la première édition du festival m’IMPROvise à Etampes, la ville qui a su l’accueillir les bras ouverts et qu’il souhaite remercier avec cet événement artistique. En décembre 2021, il écrit son livre « Petite philosophie de l’improvisation » aux éditions Humensis. En mars dernier, Ibrahim a présenté le Free Spirit Ensemble, qui est le tout premier orchestre classique au monde spécialisé dans l’improvisation musicale classique.