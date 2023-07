Essonne : le festival Vir’Volt ce 8 juillet, gratuit et bon pour la planète

Le 8 juillet, l’association installée à la Sablière de La Ferté-Alais, Vir’Volt, programme la 2e édition de son festival tourné vers l’entraide, l’amour de culture et l’écologie.

Ce samedi 8 juillet, il fait beau, il fait chaud, c’est un temps pour sortir profiter d’une sortie en plein air tout en se protégeant du soleil. L’association Vir’Volt organise la deuxième édition de son festival sur le site naturel remarquable de la Sablière de La Ferté-Alais, l’espace de l’ancien camping municipal est ombragé et les animations sont nombreuses.

Vir’Volt est la délégation de Solidarités Jeunesses dans la région Ile-de-France, engagés dans les projets solidaires où sont mis en valeur la culture, l’éducation et l’environnement. L’association met en place des chantiers bénévoles avec des jeunes volontaires du monde entier et des encadrants formés. Son village de yourtes a d’ailleurs été construit par les jeunes de Vir’Volt.

Le festival Vir’Volt démarre à 14h avec des ateliers et des animations à destination de toutes les générations ouverts en continu jusqu’à 18h, car il n’y a pas d’âge pour s’amuser et apprendre à prendre soin de la planète et soin de soi par la même occasion. Le mouvement E-graine Ile-de-France organise un temps d’échange sur les grandes forêts du monde, les causes de la déforestation et les actions possibles pour les préserver. La Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture organise un atelier « Nos vies bas carbone » autour des pratiques d’une vie où l’on baisse nos émissions de carbone et respecte l’accord de Paris. L’association La Clé des Champs compte parler des sujets vastes de l’alimentation et l’agroalimentaire face à l’urgence d’agir pour la planète et ses habitants. Le collectif OSE Zéro Déchets partage ses conseils pour une vie zéro gaspillage. L’association locale Le Geai présente la forêt de Gâtinais. Bien sûr les volontaires venus des quatre coins du monde sont présents pour partager leurs astuces pour être éco-responsable au quotidien.

De 17h30 à 19h, les visiteurs pourront assister à un spectacle de théâtre d’improvisation par la troupe parisienne L’Impro Erard et de 19h30 à 22h, deux groupes de musique vont se succéder, Najma Dream avec son saxophone et le groupe mêlant punk et musique psychédélique Mickle Muckle. Tout au long du festival, il sera possible de se restaurer auprès d’un food-truck de pizza et de la buvette de Vir’Volt avec des boissons fraîches et des frites maison.