Essonne : le groupe Roz-Kamm de Leudeville joue au profit de l’institut Curie

L’église de l’Assomption-de-Notre-Dame de Marolles-en-Hurepoix a accueilli le concert de rentrée du groupe de musique celtique de Leudeville. Il sera de nouveau sur scène le dimanche 3 octobre dans sa ville d’origine pour l’événement Leudeville pour l’institut Curie.

Le public présent dans l’église de Marolles-en-Hurepoix dimanche après-midi a voyagé dans trois pays celtes : l’Irlande, l’Ecosse et la Bretagne. Le groupe Roz-Kamm (jonquille en breton) a proposé deux heures de musiques traditionnelles celtiques pour le plus grand plaisir du public. Les bancs de la nef centrale de l’église étaient remplis.

Pour chaque morceau, la chanteuse et musicienne Isabelle Primas prenait le temps d’expliquer les paroles et de présenter les instruments comme la cornemuse, célèbre en Ecosse, ou encore la bombarde, un hautbois employé dans la musique bretonne, qui comme son nom l’indique « bombarde les oreilles ».

Elle était accompagnée de Karim Ramage à la guitare et des deux « Christian’s », Christian Henry pour les percussions et Christian Lecesne pour la bombarde, la flûte, la clarinette et l’accordéon. Ensemble, le quatuor a joué des ballades irlandaises, des chants chrétiens et des hymnes écossais.

• Concert celtique de Roz-Kamm le dimanche 3 octobre à 17h à l’église de Leudeville dans le cadre de Leudeville pour l’institut Curie. Entrée libre.