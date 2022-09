Essonne : le maraîchage bio arrive à Saint-Germain-lès-Arpajon

Le site du Moulin de Fourcon, acquis par la ville, doit permettre l’installation d’un agriculture maraîcher à terme.

Ce samedi 10 septembre, de 10h à 12h, le site du Moulin de Fourcon ouvrira ses portes au public. L’occasion pour les Germinois de découvrir ce lieu dont l’histoire s’étend sur deux siècles et pour lequel la commune a des projets s’inscrivant la préservation de l’environnement et le développement d’une agriculture durable.

«Nous présentons le projet aux habitants ce samedi. Pour celui-ci nous avons deux objectifs. Le premier est de protéger absolument ce site qui ne pourra pas être urbanisé. Le second objectif est d’en faire profiter nos administrés en leur proposant de manger des légumes issus d’une production locale et bio sur le site », souligne Benoît Poulard, conseiller délégué à l’environnement et au cadre de vie.