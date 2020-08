Essonne : le masque obligatoire sur les marchés et les brocantes à compter du 18 août

La préfecture de l’Essonne a tranché, et les marchés de plein air ainsi que les brocantes et vides-greniers du département sont les premiers espaces publics à connaître le port du masque obligatoire. Cette mesure concerne toutes les personnes de plus de onze ans et durera pour le moment un mois.

A noter que le port du masque reste obligatoire pour tout rassemblement de plus de 10 personnes.