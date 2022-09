Essonne : Le Mennecy Metal Fest attend ses fans les 16, 17 et 18 septembre

La programmation du festival autour de la musique metal a été dévoilée. Rendez-vous dès le vendredi 16 septembre à partir de 17 heures.

Le château du parc de Villeroy accueillera la 10e édition du Mennecy Metal Fest ce week-end ! Sont à l’affiche plus de trente groupes de métal sur trois soirs : Coroner venu de Suisse, Finntrolz originaire de Finlande, Bukowski, The Darkness…

Les amateurs de hard-rock, de heavy metal, de hardcore et de death metal trouveront des pépites à apprécier sur les deux scènes du festival. Pour mener à bien ce projet, une quarantaine de bénévoles, des agents municipaux et des partenaires se sont penchés sur le programme et la mise en place du festival.

« On retrouve cette année de très bons groupes et il y a toujours une ambiance bon enfant, c’est un plaisir de pouvoir organiser cette 10e édition grâce au soutien et à la confiance des élus de la majorité » , indique le maire de Mennecy Jean-Philippe Du-

goin-Clément. « On a tenu face aux coupes sombres dans les

dotations financières de l’État aux collectivités ainsi qu’à la covid-19 et à tous les oiseaux de mauvais augure », a ajouté l’édile sur les réseaux sociaux.



Sur place, des souvenirs à acheter : des gobelets, un

t-shirt collector aux couleurs de cette nouvelle édition et tout le merchandising des groupes présents pour ces trois jours de

musique et de fête.

• Pass 1 jour à 25€ et 3 jours à 65€.

En vente sur Fnac, France Billet et sur place.