Essonne : Le Migrant.Bus Talents.Itinérants est à Cerny jusqu’à demain

L’association Migrant.Bus Talents.Itinérants revient sur Cerny du 3 au 6 février.

L’équipe de Migrant.Bus Talents.Itinérants se réinstalle à Cerny pour proposer des animations ouvertes à tous du jeudi 3 après-midi au matin du dimanche 6 février. Cette fois-ci, elle prendra place dans la salle polyvalente rue René-Damiot.

L’association œuvre pour créer des rencontres fortes entre les habitants d’un village et des personnes réfugiées en France autour d’activités diverses. « L’intérêt est de déconstruire les préjugés et d’ouvrir les esprits sur le besoin de vivre ensemble », explique Ludovic, co-fondateur de l’association avec Emma. Ils ont décidé de mettre en place ce projet après avoir participé à une mission humanitaire à Lesvos en Grèce, lieu de passage de personnes migrantes vers l’Europe.

Le programme de la semaine sera rythmé par du sport, de la coiffure, de la cuisine, de la couture et des moments de partage autour d’un repas ou de jeux de société. L’association propose deux activités en continu : un atelier de réparation de vélo avec Abbas et de vêtements avec Bagher. Il sera possible d’apprendre à remettre en état son vélo ou le déposer et repasser plus tard. Les participants pourront s’essayer au up’cycling et transformer des chutes de tissu en prêt-à-porter.



La journée du samedi 5 février sera chargée avec un cours de

cuisine avec Masoud à 10h, la réalisation d’une fresque participative de street-art par l’artiste Ahlam Jarban, un repas partagé de 12h à 14h, les sessions couture et sport de 14h à 17h et à 20h, une soirée jeux, danse et concert avec Wilfried dans la salle polyvalente.

Le dimanche matin avec le pot de départ de midi, l’association proposera avec le conférencier Abdoulaye Thiam un temps de café-débat sur la migration. Tout le monde est le bienvenu rue René-Damiot pour échanger avec le sourire !

• Ateliers ouverts à tous. Prix libre. Inscription recommandée à la salle polyvalente rue René-Damiot. Programme sur la page Facebook « Migrant.Bus Talents.Itinérants » et auprès de la mairie de Cerny.