Essonne : Le nouveau préfet Eric Jalon a pris ses fonctions

Lundi 24 août, le nouveau préfet de l’Essonne Eric Jalon prenait ses fonctions.

« Je suis très heureux de m’inscrire dans la succession de Jean-Benoît Albertini. C’est une pression positive, je suis obligé de me placer à son niveau« , c’est avec ces mots que s’est exprimé le nouveau préfet de l’Essonne. Eric Jalon prenait officiellement ses fonctions lundi 24 août.

Avant de revenir sur son parcours, le préfet a tenu à parler du contexte dans lequel s’inscrit son arrivée dans le département : « Il y a trois éléments. Le premier est la volonté du gouvernement de renouveler son corps préfectoral [38 préfets prenaient leurs fonctions ce même jour, ndlr]. Le second est la lutte contre la Covid-19 qui se poursuit. Nous devons être vigilants dans le respect des gestes barrières mais aussi dans la reprise économique. Nous accompagnerons cette relance dans la mesure du possible », a fait savoir le préfet. Le dernier élément repose sur les faits divers qui ont marqué le département cet été : « Les rixes à Draveil et Massy, mais aussi les échauffourées qui ont agité la base de loisirs d’Etampes. Cela nous rappelle qu’il ne faut jamais baisser la garde« .