Essonne : le parc Boussard, un jardin Art déco restauré et célébré à Lardy

Le Parc Boussard a rouvert ses portes début juin après plusieurs mois de travaux de rénovation.

Le petit joyau d’Art déco de Lardy a retrouvé sa splendeur près de cent ans après sa création. Le parc Boussard a été sujet de travaux sur une période de six mois pour le remettre en état et maîtriser ses végétaux. Les arbres, les arbustes, les boules de buis, les rosiers, les iris, tous avaient besoin d’être entretenus pour permettre aux visiteurs d’aujourd’hui d’apprécier le jardin comme il était en 1927. Ce lieu de promenade et de contemplation a été créé par l’architecte urbaniste Joseph Marrast à la demande d’Henri Boussard, négociant en vin. « Ce jardin est né d’une succession d’histoires d’amour. Tout d’abord avec mon grand-père qui aurait pu offrir à son épouse des diamants, mais il a préféré lui montrer des milliers de roses depuis la terrasse de sa chambre », indique Antoine Boussard, petit-fils d’Henri Boussard. Le parc a été cédé à la mairie en 1989, ouvert au public en 1996 et classé monument historique un an plus tard.

« Le style Art déco signifie une conception simple avec des tendances architecturales de l’époque, des matériaux classiques et des végétaux communs », précise Dominique Bougraud lors de l’inauguration du parc Boussard restauré. Les travaux ont permis aussi de restaurer le système de canalisation des bassins et des fontaines, de reprendre les murets en briques industrielles et faïences colorés ainsi que les escaliers en grès. Le mobilier et le gravillon ont été changés. Le parc a retrouvé toutes ses couleurs et les Larziacois peuvent de nouveau y flâner. « Les Boussard disent merci à la commune et ses partenaires. C’est un grand bonheur pour moi d’entendre des voix joyeuses depuis la maison », s’enchante Antoine Boussard. La municipalité organise des visites grand public avec des guides spécialistes de l’histoire des jardins le 17 juin à 11h, le 23 juillet à 11h, le 27 août à 11h, le 17 septembre à 15h, le 15 octobre à 15h et le 12 nombre à 15h (réservations au 01.69.27.14.98 ou développement.durableville-lardy.fr).

La rénovation du lieu représente un coût de plus de 450.820 euros. Les subventions ont permis de collecter 351.371 euros, soit 78% du chantier avec un reste à charge à la commune de Lardy d’un montant de moins de 100.000 euros. Le projet a été subventionné par quatre institutions partenaires : la Direction régionale des Affaires culturelles (130.736 euros), la région Ile-de-France (62.800 euros), le Conseil départemental de l’Essonne (81.835 euros) et la Fondation du Patrimoine (78.000 euros). Ce dernier financement est rendu possible par la vente de tickets à gratter. Le parc Boussard fait partie des 101 projets départementaux sélectionnés en août 2020 par la Mission Patrimoine, mise en place par le présentateur d’émissions télévisées et radio, Stéphane Bern. Maintenant que le chantier est terminé, le lieu devrait pouvoir obtenir le label de Jardin remarquable.