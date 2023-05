Essonne : le parc du Colombier à Breuillet, idéal pour une balade en famille

Le parc du Colombier de Breuillet a accueilli ses premiers visiteurs le samedi 13 mai.

« Dans la vie d’une commune, inaugurer un nouvel équipement public est toujours

un moment rare et important, souligne la maire de Breuillet, Véronique Mayeur le jour de la présentation du parc du Colombier au public. Cette date, c’est aussi le premier jour du défi que nous devrons relever ensemble : celui de rendre cet espace naturel sensible accessible au plus grand nombre tout en le protégeant. »

La municipalité a inauguré le samedi 13 mai le parc du Colombier d’une surface de 5,5 hectares. Plus de 200 personnes ont fait le déplacement pour y assister. La mairie a engagé 1,15 million d’euros et reçu des subventions à hauteur de 1,6 million de la part du Conseil départemental de l’Essonne, de la région Ile-de-France, de la Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et de la Dotation de soutien à l’investissement local.

Un projet de longue haleine

Véronique Mayeur a tenu à remercier les institutions, les entreprises engagées dans le projet et son prédécesseur : « C’était une des priorités de l’équipe municipale conduite par Bernard Sprotti. Il était nécessaire de travailler ensemble pour porter un projet respectueux de l’environnement, adapté aux finances de la commune et qui réponde aux attentes de la population. »

Les promeneurs pourront apprécier ce cadre verdoyant avec un cheminement d’une longueur de 800 mètres qui amène vers les deux aires de jeux pour enfants avec tyrolienne et balançoires, l’espace d’éco-pâturage où sont installées deux chèvres, une ruche et un verger pédagogiques, ce dernier agrémenté de pommiers et de poiriers locaux.

Et pourquoi pas devenir le gardien du parc ?

La mairie de Breuillet est à la recherche d’un gardien pour entretenir le parc du Colombier et l’étang de Malassis, accueillir et sensibiliser le public à la biodiversité. Le poste est à pourvoir pour le 1er juin 2023. La fiche de poste se trouve sur le site de la Ville

• Horaires : tous les jours 10h-19h. Adresse : 4, route de Saint-Chéron à Breuillet.