Essonne : Le parc du Colombier de Breuillet en chantier pour une ouverture en 2023

Les travaux avancent sur le site du Colombier, acquis par la mairie en 2016.

Dans le premier dossier au sujet du parc du Colombier, il était indiqué une ouverture courant mai 2020. Finalement, le site devrait ouvrir au public à l’horizon mai 2023.

Cet été 2022, de nombreux travaux sont effectués sur la maison du parc et les abords de l’étang. A l’entrée, proche de l’intersection de la route de Guissera, les passants peuvent voir l’ancien portail d’un zoo privé avec les peintures représentant des paons et des tapirs.

La Maison du parc et sa toiture, vieille de 50 ans, sont à présent isolées et consolidées.

Les travaux sont en cours à l’intérieur afin de créer un logement en duplex pour le gardien avec trois chambres. Dans une autre partie de la bâtisse, seront installés les sanitaires publics, des bureaux pour les associations breuilletoises impliquées pour l’environnement, un espace dédié aux ateliers de sensibilisation à l’environnement et un hangar de stockage. La fin de ce chantier est programmée pour début d’octobre.