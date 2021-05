Essonne : le Parc du Gâtinais met à disposition une cabane pastorale aux bergers de Courances

Les éleveurs des Brebis des possibles ont reçu un chalet mobile pour suivre leur troupeau en transhumance tout au long de l’année.

Jusqu’ici, Audrey Garcia et Alexandre Faucher dormaient au bord des pâturages dans un van équipé d’un matelas. « J’ai dormi avec trois couettes et un sac de couchage la semaine dernière », confie l’éleveuse de brebis laitières. A présent, le couple de bergers pourra se doucher, préparer à manger et dormir au chaud.

Ce jeudi 6 mai, le Parc naturel régional (PNR) du Gâtinais français a mis à disposition une cabane pastorale pour ses bergers itinérants dont la fromagerie est basée à Courances. Audrey Garcia et Alexandre Faucher ont vu pour la première fois le chalet sur remorque imaginé sur plan. Le concepteur Philippe Brun de l’entreprise BCB leur a remis les clés. « Le chalet est totalement autonome avec un panneau solaire, un poêle à bois et une pompe à eau », énumère le constructeur venu de la Drôme.

Une solution pratique et confortable pour prévenir les vols de brebis