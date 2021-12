Essonne : le Parc du Gâtinais sort son 1er jeu de société pour toute la famille

Le Parc sort son 1er jeu de société où il invite les joueurs à incarner des visiteurs curieux de connaître le patrimoine du territoire. Rendez-vous à la Maison du Parc pour le tester le vendredi 3 et le mercredi 8 décembre de 15h30 à 17h.

Il est tout frais ! Les concepteurs du jeu l’ont reçu ce vendredi 26 novembre à la Maison du parc du Gâtinais à Milly-la-Forêt.

Une équipe de quatre personnes a réfléchi au projet : Alexandre Emerit, auteur de jeux de société et responsable du pôle Environnement au Parc, Antoine Davrou, gérant de la maison d’édition de jeux Superlude, Olivier Danchin, illustrateur et Thibaut Picard, chef du projet et chargé de mission Tourisme et Eco-mobilité au Parc.

Le but est de cocher en premier toutes les cases d’un même secteur. Ce jeu de cartes se joue en famille, entre amis, de deux à six joueurs, voire plus si vous avez des crayons à la maison.

Deux modes de jeux sont possibles : le familial où une carte peut être utilisée plusieurs fois dans le tour et le stratégique où chaque joueur choisit sa carte et la sort du jeu. Le jeu a été édité en 2 000 exemplaires par le Parc naturel régional du Gâtinais français (PNRGF) avec le soutien financier de la région Ile-de-France, les départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne. Il sera également mis à disposition dans des médiathèques.

Fabriqué en France dans le respect des Valeurs du Parc

Etant un produit confectionné en accord avec les Valeurs du Parc, le jeu a été fabriqué avec des matériaux recyclés en France avec de l’encre végétale. Il sera en vente à la Maison du Parc à Milly-la-Forêt, dans les offices de tourisme, au Domaine de Courances, au Musée des Peintres de Barbizon et dans des librairies.

Il y a 51 cartes dont 38 qui dévoilent les richesses à découvrir du côté de Chamarande, Courances, Barbizon, Milly-la-Forêt, Buthiers, Larchant… « Que l’on habite ou non sur le territoire, on peut apprendre qu’il y a du safran dans l’Ouest du Gâtinais, des guêpiers d’Europe dans la Vallée de l’Ecole, etc », souligne Alexandre Emerit.

• Tarif : 15 euros. Lieux de vente indiqués dans l’article. Disponible pour Noël. Sessions gratuites à la Maison du Parc le vendredi 3 décembre de 15h30 à 17h et le mercredi 8 décembre de 15h30 à 17h.