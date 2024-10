Essonne : le point sur les inondations dans le département le vendredi 11 octobre

Après le passage de la tempête Kirk en France, plusieurs perturbations subsistent dans le département de l’Essonne. Les habitants sont appelés à être extrêmement prudents.

Depuis le début des précipitations, le Service départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne (Sdis 91) a mobilisé ses sapeurs-pompiers sur un total de 879 interventions. Le Groupement Centre, en charge d’un vaste territoire entre Boullay-les-Troux, Dourdan, Bouray-sur-Juine et Sainte-Geneviève-des-Bois, a pris en charge près de 400 interventions.

Le Sdis91 a déployé du matériel de tronçonnage et d’épuisement dans divers centres de secours. Il s’agit d’une opération qui consiste à évacuer par un moyen mécanique l’eau accumulée. Hier soir, un groupe de plongeurs a également été mobilisé pour des évacuations, notamment pour hélitreuiller deux personnes bloquées par les eaux sur la commune de Villebon-sur-Yvette, avec l’appui de l’hélicoptère Dragon 75.1.

Selon Météo France, il est tombé en 24 heures l’équivalent d’un mois de précipitations, une catastrophe naturelle exceptionnelle qui n’avait pas été observé depuis 1920, soit 104 ans. Sur les routes, les conducteurs sont invités à éviter de se rendre à Paris via la RN20. Elle reste coupée au niveau du Longjumeau. La RD116, annoncée fermée hier, a pu être rouverte dans la nuit de jeudi à vendredi.

Des écoles et des collèges fermés

Ce vendredi 11 octobre, plusieurs établissements scolaires et lieux communaux sont impactés par des inondations au sein des bâtiments ou par des routes impraticables. A Saint-Chéron, la crue de l’Orge rend le groupe scolaire et le collège du Pont-de-Bois inaccessibles, ainsi que le gymnase des Closeaux. La situation est identique à Bures-sur-Yvette avec le collège de la Guyonnerie fermé en raison des routes impraticables.

Le lycée des Pyramides à Evry-Courcouronnes reste ouvert, mais les repas distribués aux élèves et au personnel éducatif seront distribués froids. Le réfectoire et les cuisines sont immergées. Dans la commune de Gif-sur-Yvette, fortement touchée par les pluies diluviennes, le collège Juliette-Adam reste fermé jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Le Département de l’Essonne, qui a la responsabilité des collèges, compte distribuer des ordinateurs portables aux élèves de sixième dès le lundi 14 octobre.

A Arpajon, la décision a été prise de fermer l’école Rémarde et son accueil de loisirs, la crèche Flocon Papillon, le centre sportif Marcel-Duhamel et l’espace dédié au Service municipal de la Jeunesse. A 9h30, la mairie annonçait que le pic de la crue n’était pas encore atteint.

A Breuillet, le réseau électrique est toujours coupé pour le hameau de Galion et l’avenue de Bougainville. Le Moulin des Muses, incluant la médiathèque et le conservatoire de musique, reste fermé comme le gymnase François-Ruiz et la piscine des Trois Vallées.

A Dourdan, il est désormais de nouveau possible de boire l’eau du robinet. L’Agence régionale de Santé d’Ile-de-France et Veolia recommandent de limiter sa consommation en eau afin de permettre aux réservoirs de se remplir en totalité.

A Longjumeau, la situation empire depuis le pic de la crue hier soir. Le centre-ville et le quartier Balizy sont inondés. Les écoles maternelles Jean-Mermoz et Charles-Perrault et les écoles élémentaires Hélène-Boucher et Georges-Guynemer sont fermées ainsi que la crèche Yvonne-Estival et le lycée professionnel Jean-Perrin. La clinique de l’Yvette reste accessible par la route de Corbeil uniquement.

Les communes concernées par des routes barrées invitent les usagers à ne pas déplacer les barrières et à respecter les déviations mises en place. Elles les appellent également à ouvrir dès que possible un dossier de sinistre auprès des assureurs habitation. Les sapeurs-pompiers encouragent les habitants à limiter leurs déplacements, à charger leur téléphone en cas d’une coupure d’électricité à venir et à ne surtout pas s’engager dans des zones inondées.