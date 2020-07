Essonne : le Premier ministre parle emploi à Corbeil

Pour son premier déplacement, le nouveau Premier ministre Jean Castex a choisi de rendre visite à l’entreprise X-FAB à Corbeil-Essonnes. Il s’est entretenu avec les élus locaux, acteurs essentiels d’une stratégie qui devrait être détaillée dans les prochains jours.

Un gouvernement qui accompagne la reprise économique. C’est ce qu’il fallait retenir du passage de Jean Castex, samedi 4 juillet, en visite dans les locaux de l’entreprise corbeil-essonnoise X-FAB. Après un échange avec les dirigeants et salariés du site, une visite de la chaîne de production et des discussions avec les parlementaires et élus locaux (moments auxquels nous n’avons pu assister), le Premier ministre a donné un discours de quelques minutes à la presse.

L’endroit choisi n’était pas anodin. X-FAB est une « entreprise internationale dans le secteur des hautes technologies« , a déclaré François Durovray, président du Conseil départemental. Mais elle est surtout une société « industrielle extrêmement exposée à la concurrence internationale« , a insisté Jean Castex. La question était donc de savoir « Comment peut-on assurer les fondements d’une relocalisation et d’un maintien durable des emplois industriels et exposés à la concurrence dans notre pays ?« , a formulé le Premier ministre. Avec des investissements, notamment dans la formation et dans l’outil de production, qui vont permettre aux entreprises de « passer les étapes« . A l’instar des « deux ans difficiles qu’il faut assumer« , où il est promis que « l’Etat accompagne« .

Aucun mot sur le remaniement