Essonne : le Pressi-mobile sauve les pommes du Gâtinais à Milly-la-Forêt

Le mercredi 7 octobre, plus de 2 tonnes de pommes ont été pressées grâce au pressoir inventé par Olivier Clerc en Bretagne.

Pour la première fois, le Pressi-mobile s’est installé à l’entrée du parc du Moustier pour le plus grand plaisir de ceux qui ont un verger de pommes. « Nous sommes dans une démarche d’économie circulaire, explique Nicolas Bedouet, presseur à façon dans le Centre et l’Ouest de la France. Les particuliers amènent au minimum 100 kg de pommes et repartent avec le jus. Le marc des fruits a été récupéré par un maraîcher de la commune. »

Une solution anti-gaspi salué par le Parc du Gâtinais

Tout se fait dans le pressoir : du lavage des fruits à l’eau au conditionnement. Il faut 6 minutes pour presser et pasteuriser 100 kg de pommes. « Avec notre conditionnement Pouch-Up, le jus se conserve deux ans », souligne-t-il.