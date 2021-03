Essonne : le programme Erasmus se poursuit au lycée Alexandre-Denis à Cerny

La section européenne du lycée polyvalent des métiers Alexandre-Denis s’active sur internet à défaut de pouvoir voyager.

« Le virus est là, mais la vie culturelle autour d’Erasmus continue ! », s’exclame Delphine Lahmiani, professeure de Lettres et Histoire en charge de la gestion administrative du programme européen. Douze élèves de première en Bac pro Aéronautique ont échangé durant trois jours avec douze étudiants de l’école Aviation Academy de Belgrade en Serbie et l’Instituto Aeronautico Arturo Ferrarin de Catane en Sicile.

« Nous ne pouvons pas voyager pour se rencontrer, mais nous essayons d’optimiser la situation avec des activités interactives via la plate-forme de partage E-Twinning », souligne Cathy Harroche, professeure d’Anglais et référente Eramus. Du 10 au 12 mars, les lycéens de Cerny ont proposé des exercices en lien avec le thème de l’entretien d’embauche. Ensemble, ils ont partagé leurs expériences respectives en anglais et réalisé un jeu de rôle interactif pour un job dating en distanciel.

Donner envie d’aller plus loin