Essonne : le quartier de la Jeannotte à Mennecy se prépare à faire peau neuve

La ville de Mennecy a signé le 14 février le contrat qui la lie à la Région pour reconstruire le groupe scolaire de la Jeannotte dans le cadre de l’appel à projets des « 100 quartiers innovants et écologiques » de l’Ile-de-France.

La municipalité de Mennecy vient de signer un contrat historique avec une subvention importante de la part de la région Ile-de-France exceptionnelle. Dans le cadre de la reconstruction complète de l’école La Jeannotte, un contrat de 4 millions d’euros, a été confirmé par Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy.

« C’est la plus importante subvention que Mennecy a reçue de la part de la région, souligne l’édile lors de son discours à la signature. Aujourd’hui, en ce 14 février, c’est une belle preuve d’amour que nous porte l’Ile-de-France. »

Un projet innovant et écologique

Cette subvention, pour un projet global d’un montant de 22,4 millions d’euros HT, entre dans le cadre de l’appel à projets de la région pour soutenir la rénovation de quartiers qui, après travaux, seront salués pour leurs innovations et leurs impacts écologiques. « Cette labellisation Quartier innovant écologique (ndlr : QIE) existe pour aider les maires bâtisseurs, explique Valérie Pécresse. On va continuer d’embellir les communes et de répondre à la crise du logement. Construire du beau et de l’écologique, c’est possible. Ce qui ne serait pas écologique, ce serait de laisser nos enfants dans des bâtiments qui sont de véritables passoires thermiques. »

Ils sont cent territoires lauréats, dont le quartier de la Jeannotte avec son groupe scolaire datant des années 1970. Cet établissement est le dernier à faire peau neuve sur la commune de Mennecy après les travaux effectués aux écoles de l’Ormeteau, de la Sablière, du Clos Renault, des Myrtilles et de la Verville.

Une nouvelle école pour un avenir serein

« La structure existante ne permet pas d’être rénovée d’un point de vue consommation énergétique, elle sera donc démolie », précise Caroline Didier-Da Cruz, directrice des études au bureau d’études PR’OPTIM. Cette opération ne se fera qu’une fois le nouveau bâtiment construit dans la cour de l’établissement actuel, sur le front de rue. Le city-stade sera déplacé plus à l’écart des habitations. Ce déménagement radical permet d’orienter le bâtiment de manière à éviter les salles en plein soleil et offrir 3 000 m² d’espaces extérieurs avec plus de végétations. Ce programme permet aux élèves de rester dans leurs classes habituelles jusqu’à la fin des travaux de l’école flambant neuve. Le démarrage du chantier est estimé pour la fin de l’année 2026 après avoir cherché des subventions supplémentaires sur ce projet chiffré à plus de 20 millions d’euros. Il devrait durer deux ans et permettre une rentrée scolaire dans les nouveaux locaux au cours de l’année scolaire 2028-2029.

Actuellement, le groupe scolaire accueille quatre classes de maternelle et 13 classes de niveau élémentaire, soit 17 classes. La nouvelle école prévoit 7 salles pour les maternelles et 15 pour les élémentaires avec deux classes dites de régulation. Avec la construction de nouveaux logements d’ici 2030 dans le quartier de la Jeannotte, l’école va voir son nombre d’élèves augmenter et la municipalité de Mennecy souhaite anticiper cette évolution. Ces salles pourront servir aussi bien aux maternelles qu’aux plus grands.

Le bureau d’études PR’OPTIM qui a travaillé sur le nouveau visage du quartier de la Jeannotte a indiqué que le choix de l’architecte devrait être fixé en octobre prochain. Le professionnel chargé du dossier aura pour mission d’être à l’écoute du corps enseignant et du personnel qui côtoie l’établisse ment pour peaufiner les plans et ainsi offrir les meilleures conditions d’enseignement aux jeunes Menneçois. Des dispositions sont d’ores et déjà validées dans le pôle éducatif de 3 000 m² : au rez-de-chaussée, sont prévues les classes de maternelles avec la cantine et les primaires seront, comme c’est le cas actuellement, à l’étage. La salle polyvalente et l’espace de motricité seront à la disposition des associations menneçoises en dehors des horaires scolaires et périscolaires. Ces locaux, qualifiés d’îlots de fraîcheur, pourront, par exemple, être ouverts aux habitants lors des périodes de grande chaleur. Les deux cours de récréation seront désimperméabilisées en conservant les arbres existants.

Des logements et des commerces à venir

Pour en savoir plus

Ce qui a été fait dans le quartier de la Jeannotte, construit dans les années 1970 à Mennecy :

Entre 2012 et 2013, la résidence de la Jeannotte, regroupant 332 logements, a été rénovée. Près de 170 habitations sociales ont été restaurées au cours de l’année 2014.

Dans la résidence des Acacias, 120 appartements à louer sur les 240 existants ont été répertoriés dans la liste des logements sociaux menneçois en 2017.

Les derniers travaux de rénovation dans le quartier de la Jeannotte concernent 61 logements collectifs et dix pavillons entre 2021 et 2022. Les prochaines habitations a être sujettes à un chantier de réhabilitation se trouvent dans la résidence du bailleur social Logial.

Le quartier a accueilli, il y a un an, 29 espaces de jardins familiaux, clôturés et sécurisés à la place des jardins partagés, ouverts et dégradés. Les parcelles sont gérées par le service Environnement de la mairie de Mennecy (contact : [email protected]).

Ce sont 80 % des logements sociaux qui ont été rénovés sur le secteur.